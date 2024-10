Agência de moda e parceiros promovem curso gratuito para jovens em situação de vulnerabilidade

No próximo dia 27 de outubro, às 17h, o Museu dos Povos Acreanos será o cenário de um desfile especial que une moda e solidariedade, em homenagem ao Outubro Rosa. O evento, organizado pelo promoter e empresário Sidney Lins, celebra a beleza, a força feminina e reforça a conscientização sobre o câncer de mama. O desfile é aberto ao público e promete uma tarde emocionante, marcada pelo simbolismo e pela luta pela saúde da mulher.

O evento também marca o encerramento de um projeto inclusivo e transformador. Em parceria com o Dr. Pedro Longo, que viabilizou os recursos necessários, a agência Top Model de Sidney Lins ofereceu um curso gratuito para jovens em situação de vulnerabilidade, abrangendo crianças, adolescentes e adultos de Rio Branco e do interior do estado.

“Queríamos proporcionar uma experiência única a esses jovens, abrindo portas para que eles descubram novas oportunidades na moda e na expressão artística. Esse projeto visa dar visibilidade a eles e, ao mesmo tempo, fortalecer a cultura local”, destacou Sidney Lins em entrevista ao ContilNet.

Durante o curso, os participantes foram imersos no universo da moda, aprendendo sobre passarela, postura, expressão e confiança. Com um enfoque especial no desenvolvimento pessoal, o projeto buscou fortalecer a autoestima dos jovens e criar uma rede de apoio que incentive o crescimento cultural e social.

O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização sobre o câncer de mama, e o desfile, além de promover a causa, destaca a solidariedade da comunidade acreana. O evento é gratuito e todos são bem-vindos. Os organizadores enfatizam que a participação do público é essencial para que a mensagem de prevenção e diagnóstico precoce alcance o maior número possível de pessoas.

A noite promete ser especial para os jovens modelos e para o público que prestigiará o evento. Com a união da moda, da conscientização e da cultura acreana, o desfile é uma verdadeira celebração da vida e da luta contra o câncer de mama.