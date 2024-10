“Ajoelha”, diz filho do Bispo Macedo em postagem sensual

Moysés Macedo, filho do Bispo Edir Macedo, viralizou na web recentemente depois de publicar algumas fotos sensuais. Mike, como é chamado, surgiu no Instagram em cliques raros e ousados, de cueca branca, envolvido apenas com um lençol e tomando banho, arrancando suspiros dos mais de 44 mil seguidores.

Inclusive, um deles foi bem audacioso e, de forma irônica, sugeriu que fosse feita uma prece. “A gente pode fazer uma oração antes”, disse um homem fazendo alusão ao pai de Mike e a um ato sexual.

“Ajoelha então”, respondeu o cantor, dando a entender que estava se referindo a um suposto sexo oral. “Já estou ajoelhado”, apontou um outro rapaz, pegando carona no diálogo. “Meu nome é pronto”, reforçou o homem que começou o alvoroço nos comentários.

Na publicação, algumas pessoas questionaram a orientação sexual do moço. “Eis a prova de que o óleo ungido da Universal não funciona”, debochou uma pessoa. “Porno Gay Gospel”, brincou outra.

Mike tem 34 anos. Ele é o caçula da família do dono da Record. Em 2020, o bonitão lançou o clipe da música Se Você For Minha Namorada, onde aparece seduzindo em uma praia deserta.

O vídeo foi gravado, protagonizado e editado pelo próprio artista. Na ocasião do lançamento, o registro teve milhares de views no Youtube nas primeiras horas.

Assista ao vídeo de Moysés Macedo, filho do Bispo Macedo:

Seu último lançamento foi Era Tão Real, canção que fez parte da trilha sonora da série Reis, exibida no canal do líder da Igreja Universal. O clipe contou com mais de 600 mil visualizações e foi ambientado num lugar deserto. Esta colunista que vos escreve aguarda o próximo lançamento do rapaz…