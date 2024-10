“Ajoelha”, diz herdeiro da Universal, filho do Bispo Macedo, em postagem sensual; FOTOS

Moysés Macedo, filho caçula do Bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal, gerou grande repercussão nas redes sociais ao compartilhar fotos sensuais. Conhecido como Mike, ele apareceu em seu Instagram vestindo apenas uma cueca branca e envolto em um lençol, enquanto tomava banho. As imagens rapidamente chamaram a atenção dos seus 45,2 mil seguidores.

Entre os comentários, um seguidor fez uma sugestão irônica: “A gente pode fazer uma oração antes”, em referência ao trabalho do pai de Mike. Em resposta, o cantor provocou: “Ajoelha então”, gerando uma série de respostas sugestivas e intensificando o tom da conversa. “Já estou ajoelhado”, respondeu outro seguidor, enquanto um terceiro afirmou: “Meu nome é pronto”.

A postagem também levantou questionamentos sobre a orientação sexual de Moysés. Comentários como “Eis a prova de que o óleo ungido da Universal não funciona” e “Porno Gay Gospel” ganharam destaque, gerando discussões nos comentários.

Mike, de 34 anos, já havia chamado atenção do público em 2020, com o lançamento do clipe “Se Você For Minha Namorada”, gravado em uma praia deserta. O vídeo, produzido e editado por ele mesmo, obteve milhares de visualizações no YouTube nas primeiras horas após o lançamento.

Seu mais recente trabalho musical foi a faixa “Era Tão Real”, que integrou a trilha sonora da série Reis, exibida pela Record, emissora do pai. O clipe, gravado em um cenário desértico, já ultrapassou 600 mil visualizações.

Confira as fotos e o vídeo de Moysés Macedo: