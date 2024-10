Alan Rick aponta caminho para a construção da estrada de Porto Walter a Cruzeiro do Sul

Nesta sexta-feira, 11, o senador Alan Rick esteve novamente na Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC) para reunião do grupo de trabalho criado com o foco na busca de soluções para os entraves que impedem a construção da estrada que ligará Porto Walter à Cruzeiro do Sul.

O traçado da estrada, com cerca de 84 quilômetros, foi feito pelo governo do Estado e prefeitura de Porto Walter, e depois embargado pela Justiça Federal, o que impede a circulação legal e a continuidade das obras. Durante o período de seca do Rio Juruá, que dificulta as viagens fluviais, a população voltou a se manifestar pela abertura da via, principalmente, para o transporte de alimentos e pessoas.

“Estamos entrando no inverno amazônico, mas, a preocupação é de que no ano que vem, com a tendência de seca extrema, as pessoas voltarão a sofrer e não dá mais pra permanecermos nessa situação. O momento é de um consenso prático e ação. Se é preciso um aporte de R$ 200 ou 300 mil para o Deracre elaborar um plano de mitigação ou um EIA/RIMA, e diz não ter o recurso, é preciso que o Estado faça esse aporte urgentemente. Um valor pequeno como esse não pode ser entrave ao andamento do projeto.” – colocou o senador Alan Rick.

O procurador do Ministério Público Federal, Luidgi Merlo Paiva dos Santos, concordou com a proposta defendida pelo senador Alan Rick e demais parlamentares presentes no sentido de estabelecer um acordo judicial. Mas pontuou que é fundamental uma consulta e um plano de mitigação de impacto indígena. Uma nova reunião foi marcada para que o estado, através da PGE, o município de Porto Walter e todos os órgãos envolvidos, tanto no licenciamento quanto na obra possam definir as cláusulas desse acordo.

Também estiveram presentes o prefeito de Porto Walter, César Andrade, o deputado federal Zezinho Barbary, os deputados estaduais Luiz Gonzaga, presidente da ALEAC, Pedro Longo, Edvaldo Magalhães e Eduardo Ribeiro; o procurador geral adjunto do Ministério Público do Acre, Carlos Maia; a superintendente do Ibama, Melissa Machado; a chefe do Núcleo de Meio Ambiente do Deracre, Leidiane Silva; o presidente do IMAC, André Hassem; a secretária adjunta do Meio Ambiente, Renata Souza; e a vice-presidente da Acisa, Patrícia Dossa.