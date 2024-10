A cantora Anitta, 31, publicou uma nova foto com o jogador Vinicius Souza, 25, na noite desta segunda-feira (7). Os dois vivem um suposto romance.

A foto foi publicada pela artista no story de seu perfil no Instagram. Entre desfiles e encontros com celebridades na Semana de Moda de Paris em setembro deste ano, Anitta causou burburinho nas redes sociais ao ser vista de mãos dadas com o jogador Vinicius Souza, conhecido como Vinição, pela primeira vez.