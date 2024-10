Ao ContilNet , fotógrafo acreano relembra amizade e homenageia Marcos Vincentti com tatuagem

Na manhã desta segunda-feira (28), o fotógrafo e jornalista Diego Gurgel compartilhou, em entrevista para a coluna Douglas Richer do ContilNet, uma reflexão profunda sobre a amizade que manteve com o colega Marcos Vincentti, um profissional que deixou uma marca indelével na história da fotografia no Acre. Diego, que conheceu Marcos durante sua jornada como aspirante a fotógrafo, agora carrega em sua pele uma homenagem que simboliza não apenas uma amizade, mas também uma rica troca de ensinamentos e experiências que moldaram suas carreiras.

Diego recorda que antes de se tornar um fotógrafo reconhecido, ele já admirava o trabalho de Marcos. “Antes de estudar comunicação, já era um grande admirador do Marcão. O destino nos uniu nas pautas da vida, como colegas de profissão”, revela. Essa conexão profissional evoluiu para uma amizade sólida, especialmente quando ambos trabalharam no Instituto Acreano de Imagens, uma escola de fotografia fundada por Marcos. Durante quase sete anos, Diego e Marcos estiveram lado a lado na comunicação do estado, compartilhando desafios e conquistas, e solidificando uma parceria que se estendeu além da esfera profissional.

A homenagem de Diego a Marcos se materializa em uma tatuagem que carrega um significado profundo. “A inspiração para a tatuagem foi o seu fascínio pelas borboletas, que ele mesmo as tatuou”, explica Diego. O design incorpora a pulseira Awavena Yawanawa, um elemento que Marcos apreciava e que simboliza, novamente, a borboleta. Além disso, a silhueta do rosto de Marcos representa seu legado e a maneira como ele continuará a ser lembrado. Diego espera que a tatuagem desperte curiosidade em quem a vê, proporcionando a oportunidade de compartilhar a importância de Marcos na história jornalística do Acre.

A mensagem que Diego busca transmitir vai além da arte na pele; trata-se de perpetuar os ensinamentos que Marcos deixou. “Ele me ensinou sobre como praticar a bondade, humildade e serenidade. Ensinamentos bíblicos de maneira prática no dia a dia”, destaca Diego. Essa sabedoria, que foi um dos pilares da amizade entre os dois, é algo que Diego promete levar consigo por toda a vida, em suas memórias e em seu coração.

Veja a tatuagem: