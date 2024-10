Ao lado de Gladson, Bittar e grandes líderes da direita, Bocalom e Alysson reúnem 3 mil veículos na “Carreata da Vitória 22”

O favoritismo do candidato à reeleição, Tião Bocalom, e de seu vice, Alysson Bestene, nas eleições deste domingo, 6, foi ratificado neste sábado, 5, quando lideraram a “Carreata da Vitória”, com início na Avenida Amadeo Barbosa.

A mobilização, que promoveu uma verdadeira “Onda Azul” nas ruas da capital, percorreu diversos bairros, reforçando o apoio popular a coligação “Produzir para Empregar”.

O evento contou com a participação do governador Gladson Cameli; da vice-governadora, Mailza Assis; do senador Márcio Bittar; dos deputados federais, Eduardo Velloso e Antônia Lúcia; e do secretário de Estado e presidente municipal do União Brasil, Fábio Rueda. De acordo com a organização, três mil veículos, entre carros e motos, participaram da carreata, e ocuparam cerca de cinco quilômetros das ruas da capital, entre carros e outros veículos.

No trio elétrico puxando a carreata, grandes mulheres reforçaram o time: além de Antônia Lúcia e Mailza; a namorada de Bocalom, dra. Kelen Rejane; a esposa de Alysson, Roberta Bestene Lins; dra. Rejane Velloso; e a presidente do PL Mulher, Charlene Lima.

A vice-governadora Mailza Assis expressou confiança na vitória da chapa. “As pessoas aderiram. E se Deus quiser, neste domingo (6) será a concretização desse projeto tão bonito. Buscamos, claro, ganhar nesse primeiro turno. O trabalho deve continuar, junto com o governo, para melhorar o nosso Acre e continuar a boa política.”

O senador Márcio Bittar destacou o trabalho realizado por Bocalom à frente da gestão municipal, elogiando a capacidade de economizar recursos e combater o desperdício. “Bocalom é um homem trabalhador, sério, provou na gestão da capital aquilo que ele já dizia e que fez lá em Acrelândia. Então esse reconhecimento é muito bacana, ele deve estar muito feliz”.

Alysson Bestene, candidato a vice-prefeito, falou sobre a transparência e seriedade da campanha. “Mostramos as propostas, as realizações e a forte parceria que teremos com o governo do estado. Acreditamos em uma grande vitória no primeiro turno e já vamos continuar trabalhando para quem mais precisa.”

O governador Gladson Cameli reforçou a importância do voto consciente e do apoio à continuidade do trabalho de Bocalom. “Fizemos uma campanha limpa, com propostas. O que está dando certo não se muda, e o melhor para Rio Branco é Bocalom. Vamos cumprir aquilo que a democracia nos permite, que é escolher o melhor para Rio Branco; e o melhor é Tião Bocalom e Alysson Bestene. O que tá dando certo não se muda”.

Tião Bocalom, visivelmente emocionado, agradeceu o apoio massivo recebido. “É emocionante ver tanta gente acreditando em nosso projeto, no que estamos fazendo por nossa cidade. Espero que possamos continuar trabalhando pelos rio-branquenses. Nossa vitória vai se concretizar, se Deus quiser!”