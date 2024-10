Apagão pauta horário eleitoral em SP, marcado por troca de acusações

O apagão que entrou no quarto dia nesta terça-feira (15/10) em São Paulo se tornou o assunto central da propaganda eleitoral obrigatória dos candidatos à Prefeitura, Guilherme Boulos (PSol) e Ricardo Nunes (MDB). Ambos utilizaram seus tempos para fazer acusações à conduta do rival durante o blecaute.

O programa, veiculado por rádio às 7h desta terça-feira, começou com Boulos, que usou cerca de 4 dos 5 minutos a que tem direito para apontar a responsabilidade da Prefeitura, sob comando de Nunes, pelo problema. No início da propaganda, o candidato diz que pretendia aproveitar o dia dos professores para trazer suas propostas para a educação, mas que precisou mudar a temática em razão do apagão.

“Desde sexta-feira [11/10] à noite, milhões de paulistanos ficaram sem luz, sem prefeito e sem a Prefeitura. O prefeito fica posando de coletinho laranja, como se estivesse trabalhando, para aparecer na propaganda eleitoral. Cadê você Ricardo, quando o povo precisa?”, dizia a voz de um narrador.

A campanha de Boulos relembrou os outros dois grandes apagões que a capital enfrentou na gestão Nunes — um em 2021, e outro em 2023 – para acusar o prefeito de omissão ao responsabilizar somente a Enel, concessionária que é responsável pelo abastecimento de energia na cidade.

Luta de UFC

A propaganda lembra um episódio, registrado pelo Metrópoles, em que o prefeito esteve em uma luta de UFC e uma corrida de Fórmula 1 durante uma crise de desabastecimento de energia em 2023. De acordo com a campanha, a Prefeitura não teria se empenhado na zeladoria da cidade, falhando no serviço de poda preventiva de árvores.

Ainda é feita uma comparação da postura de Boulos com a de Nunes durante a crise. A peça enfatiza que “na casa luxuosa do Ricardo, nunca falta luz”. No trecho final, lido pelo próprio Boulos, o deputado federal relata sua situação pessoal de falta de energia para, novamente, atacar o atual prefeito.

“Eu estou falando com vocês do sábado [13/10], e já faz mais de 24h que moradores de vários bairros da cidade estão sem luz, como o meu aqui, o Campo Limpo (…) Tudo isso que você viu poderia ser evitado. Famílias que estão até agora sem luz podiam não estar. Isso não foi obra do acaso, gente, foi do descaso. O que faltou foi competência, seriedade e trabalho”, diz o candidato.

Contra-ataque de Nunes

A propaganda de Ricardo Nunes começa com um contra-ataque ao programa de Boulos. Nos primeiros segundos, a voz de uma narradora diz que Boulos “só ataca o Ricardo Nunes” , acusando-o de ser um nome renegado pelo PT.

“Logo ele, que nunca teve um cargo relevante de gestão. Nunca construiu nada, não foi ministro do Lula nem da Dilma, não foi secretário do Haddad, nunca foi convidado pelo PT. E por causa dessa falta de experiência, ele só faz duas coisas nesse segundo turno: ataca e promete”, diz o narrador.

O programa segue falando como São Paulo é vítima do aquecimento global e dos “extremos fenômenos climáticos”, entre os quais a tempestade que causou o apagão. Em resposta às acusações de Boulos, o prefeito defende a forma como está conduzindo a crise e aproveita para acusar seu rival de estar tirando proveito político da situação.