Após 9 anos no Liverpool, Jurgen Klopp é anunciado para nova função ‘estratégica’; saiba qual

Aos 57 anos, o técnico alemão, que deixou o Liverpool no final da temporada passada, assumirá o cargo no dia 1º de janeiro de 2025, segundo o comunicado da empresa de bebidas energéticas.

Segundo a mesma fonte, Jürgen Klopp, que devolveu a glória ao Liverpool durante os seus nove anos à frente do banco, vencendo a Premier League e a Liga dos Campeões, não vai “se envolver diariamente na vida dos clubes” da rede Red Bull, mas será responsável pela visão “estratégica”.

“Depois de cerca de 25 anos afastado, não poderia estar mais motivado do que por um projeto deste tipo”, respondeu Klopp, citado no comunicado de imprensa. “Acima de tudo, vejo meu papel como conselheiro dos treinadores e da administração dos clubes da Red Bull.”

Neste verão europeu, o alemão descartou a possibilidade de voltar a treinar uma equipe num futuro próximo. De acordo com a Sky Germany, o contrato de Klopp com a Red Bull, no entanto, contém uma cláusula de saída caso ele tenha a oportunidade de se tornar técnico da Alemanha.