Após acusações, secretário de Bocalom denuncia Jarbas Soster na polícia e chama empresário de desonesto

O secretário de Infraestrutura de Rio Branco, Cid Ferreira, esteve na Delegacia de Polícia Civil, no bairro Tucumã, para registrar um boletim de ocorrência sobre acusações feitas pelo empresário Jarbas Soster sobre o Programa Asfalta Rio Branco.

Segundo o secretário, o empresário tem maculado a imagem, não apenas de Cid, como da gestão Bocalom. “Uma pessoa que não tem a menor credibilidade, uma pessoa desonesta, super conhecida por todas esses órgão que trabalham com com construção civil. Pelas palavras, eu desafio ele a provar qualquer dessas denúncias. Eu estou trazendo provas da desonestidade dele”, disse ao ContilNet.

Cid trouxe ainda para a Polícia Civil um laudo da Funtac. “Aqui é um laudo da FUNTAC onde totaliza a unidade média de 4,7% na pedra que a gente compra dele. A gente compra pó de brita dele e ele entrega molhada para pesar mais, ludibriando, fazendo escamoteando o peso do produto para poder faturar e ganhar mais. Esse sim é um cara desonesto”, completou.

O secretário informou que vai registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil e na Polícia Federal. “Tudo que ele fez, agora ele vai ter que provar. O problema dele agora é comigo. Eu vou registrar na polícia e vou seguir as orientações dos nossos advogados”, disse.

“Os ataques dele contra a minha pessoa, e a pessoa do prefeito Tião Bocalom, ele deverá provar, não é só ficar na falácia, todas as eleições ele se comporta dessa forma, fica atacando as pessoas”, ressaltou.

O secretário finalizou dizendo que na gestão Bocalom trabalham com o correto. “Na gestão Tião Bocalom não tem moleque. Nós trabalhamos com o correto, com decência, não é a toa que o prefeito colocou instrumentos de como o De Olho na Obra”, finalizou.

Cid Ferreira foi a delegacia acompanhado dos secretários de Finanças, Wilson Leite, chefe do Gabinete Miliar, coronel Bino, e outras autoridades.

O ContilNet procurou o empresário pela página do Instagram, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno. O espaço segue aberto para Jarbas Soster.

VEJA O VÍDEO: