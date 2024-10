Após derrota, Jessica Sales faz enquete para saber a qual cargo deve concorrer em 2026

A ex-deputada Jéssica Sales, que perdeu a disputa pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul nas eleições deste ano, decidiu abrir uma enquete nas redes sociais para saber da população qual cargo ela deve concorrer nas eleições de 2026.

Entre as opções, Jéssica colocou ‘deputada federal’, ‘senadora’, ‘vice-governadora’ e até governadora.

Até o momento, a opção que lidera é governadora, com 38%, seguido de deputada federal – cargo que ela já exerceu – com 36%, senadora, com 16% e por fim, vice-governadora, com 10%.

Jéssica foi derrotada nas eleições deste ano com uma diferença de apenas 197 votos contra o atual prefeito Zequinha Lima, do Progressistas.