Após derrota nas Eleições, Gabriela Câmara volta ao comando do Iteracre

Após ser derrotada nas eleições de 2024 – quando disputou uma vaga na Câmara Municipal de Rio Branco e ficou como primeira suplente do Progressistas -, Gabriela Câmara volta a ser nomeada pelo governador Gladson Cameli para presidir o Instituto de Terras do Acre (Iteracre).

A nomeação saiu em edição extra do Diário Oficial do Acre, na noite desta terça-feira (16), assinada pela governadora em exercício, Mailza Assis.



Gabriela tinha se afastado do cargo para concorrer as eleições. Em seu lugar, foi nomeado o gestor Francisco Romário de Oliveira Costa, que foi nomeado nesta quarta para a direção executiva do órgão.