Após derrota, prefeita de Tarauacá diz que vai orar pela cidade: “Vamos precisar de muito mais jejum”

A prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia, do PDT, derrotada nas urnas no último domingo (6) para Rodrigo Damasceno, que foi eleito com 45,16% dos votos, publicou um vídeo nas redes sociais e agradeceu os eleitores e os 9.130 votos recebidos.

Em vídeo, a prefeita diz que Deus tem um projeto para Tarauacá. “Eu creio nas promessas de Deus para cá, mas às vezes é necessário nós voltarmos um pouquinho para ver o que era antigamente e sentir saudade do que hoje está em Tarauacá. Estou muito em paz, graças a Deus a gente fez o melhor nessa gestão, salvamos tantas vidas, fizemos tantos projetos. Eu já orava pela minha cidade, agora eu vou orar muito mais, porque eu creio que agora a gente vai precisar de muito mais jejum e oração”, disse a prefeita.

Maria Lucinéia tentou reeleição e teve 42,23% dos votos válidos em Tarauacá no último domingo (6). Rodrigo Damasceno já foi prefeito de Tarauacá.

Veja o vídeo: