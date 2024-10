Após desabafo sobre depressão, Jéssica Ingrede recebe mensagem de apresentador da Globo

Depois do desabafo da influenciadora digital acreana Jéssica Ingrede sobre sua luta contra a depressão e a perda de 9 quilos, o jornalista e apresentador Ayres Rocha, conhecido por seu trabalho no jornalismo da Globo no Acre, manifestou publicamente seu apoio. Em uma mensagem publicada na coluna de Douglas Richer, no ContilNet, Ayres compartilhou palavras de incentivo à influenciadora, que recentemente revelou aos seus seguidores o impacto emocional de sua condição.

“Passei por isso, Jéssica! É muito ruim, mas tudo vai passar! Apenas, CREIA! Tudo de melhor pra você!”, escreveu o apresentador. A mensagem de Ayres, que também já enfrentou desafios emocionais, expressou empatia e esperança, oferecendo uma rede de apoio e encorajamento a Jéssica.

Veja a postagem: