Após grave acidente, esposa do filho de Major Rocha busca ajuda para pagar custos financeiros da recuperação

Ranna Brenda, esposa do filho de Major Rocha, Wherles Emanuel, veio a público nesta semana, pedir ajuda para conseguir pagar os custos financeiros necessários para o seu tratamento, após sofrer um grave acidente de moto, que ocorreu em fevereiro deste ano, na estrada do Quinari, no interior do Acre.

Segundo informações, o casal retornava de um passeio que sempre realizava no município de Capixaba, entre amigos, em motocicletas de alta cilindrada, quando ao passar por uma curva na Rodovia AC-40, bateram em uma sinalização (Tartaruga), que fica no meio da pista, perdendo o controle dos automóveis modelo Honda Honet 600 de cor preta, e colidindo frontalmente com um veículo que seguia no sentido Rio Branco ao município de Senador Guiomard.

Werles teve fratura exposta com as duas pernas quebradas, várias escoriações e fratura do quadril, já sua esposa ficou gravemente ferida, e teve Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) grave, fratura no fêmur direito, algumas escoriações, precisando ser entubada.

Ranna, ainda ficou duas vezes internada na Unidade de terapia intensiva. Agora em processo de recuperação, precisando de auxílio para voltar a andar, ela busca apoio das pessoas que se sentirem tocadas com seu caso.

“Com novos e maiores desafios, o Senhor me livra da morte. Sigo com várias lições e bênçãos, mas agora peço ajuda para poder voltar a andar (pagar a fisioterapia), e a falar (pagar fonoaudióloga), destaca.