Após registro de poucos passageiros em voo da Azul, deputado do Acre teme cancelamento do serviço

O deputado federal, Eduardo Veloso, veio a público nesta segunda-feira (14), destacar um medo eminente que registrou antes de uma viagem para Rondônia. O parlamentar comentou que teme o cancelamento da linha que ocorre entre Rio Branco e Porto Velho, devido o pouco número de passageiros que estaria no mesmo voo que o seu.

“Olá, meus amigos. Estou aqui no aeroporto de Rio Branco, com destino a Porto Velho. E estou preocupado, porque nesse novo trecho que temos, do voo da Azul, entre as cidades, e não temos 7 pessoas para embarcar”, destacou.

Veloso comenta ainda, que o empreendimento necessita da venda de passagens para sobreviver, e para que o serviço continue sendo ofertado, é preciso que a procura pelo transporte aéreo aumente.

“Eu quero que vocês divulguem esse vídeo para todo mundo, porque se nós não tivermos um número mínimo de passageiros nesse trecho, daqui uns dias a linhas aéreas Azul pode não fazer mais esse trecho, que é tanto necessário para o nosso Estado”, apontou.

O retorno dos voos da Azul Linhas Aéreas retornou para o Acre no início deste mês, após 8 anos sem a oferta do serviço no Estado. Com duas decolagens diárias interligando a capital acreana com Rondônia e Minas Gerais, o deslocamento normalmente é feito por uma aeronave modelo Airbus A320, com capacidade para 174 passageiros.

Veja o vídeo.