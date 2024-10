Após registros de ‘luzes alaranjadas’ no céu, influencer diz que Acre pode estar sendo atacado; VÍDEO

Após luzes “estranhas” terem sido registradas no céu do Território Indígena Yawanawa, no interior do Acre, o pesquisador de fenômenos anômalos, engenheiro eletrônico e de computação Rony Vernet, veio ao Acre para estudar sobre as luzes.

No TikTok, plataforma de criação de conteúdo muito usada no Brasil, a influenciadora Ray Bellorese viralizou ao comentar o caso. A influenciadora diz que o Acre pode estar vivenciando a Operação Prato 2.0.

No vídeo, Ray comenta as atualizações sobre a investigação que Rony Vernet faz no X, antigo Twitter. “Aqui ele relata quais foram as experiências visuais e auditivas que ele teve. Isso inclui muita coisa, desde coisas mexendo sozinha, barulho, luz acendendo e apagando, celular travando, bateria acabando. O que mais me chamou atenção foi essa névoa que ela fica densa e forma uma imagem 3D”, disse.

Operação Prato

A ação foi uma operação militar realizada pela Força Aérea Brasileira (FAB) para investigar alegações de Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs) na região do município de Colares, no Pará.

Luzes ‘estranhas’ no céu do Acre

Não é a primeira vez que luzes misteriosas nas terras do povo Yawanawa, no Acre, aparecem. Em maio, o fotógrafo Diego Gurgel captou algumas imagens na comunidade situada no Rio Gregório, no município de Tarauacá.

Na época, segundo relatos de moradores do vilarejo, essas luzes “visitam” silenciosamente a comunidade durante a noite, sobrevoando de maneira aleatória, em várias altitudes, e em determinadas vezes muito próximo ao solo muito perto das moradias ficando fácil para as pessoas dali verem com clareza os seus detalhes.

Através de todos os relatos postados pelas testemunhas desses acontecimentos, sejam através de áudio, fotos ou até mesmo vídeos de celular, é possível perceber que o artefato não tem “comportamento” ou movimentos clássicos de um drone convencional de captura de imagens conhecido pela sociedade civil, pois segundo eles, se move muito rápido além do normal.

VEJA O VÍDEO: