Após vencer o Mr. Olympia, Ramon Dino garante que vai ganhar mundial: ‘A gente vai ser top 1’

Ramon Dino venceu o Mr. Olympia Brasil 2024, na categoria Classic Physique, e prometeu conquistar o topo no Mr. Olympia 2025, o maior evento de fisiculturismo do mundo. Ele garantiu que não repetirá os erros que o levaram ao 4º lugar este ano. A competição aconteceu no Anhembi, em São Paulo, com final no último domingo (20).

“A gente vai chegar lá e, desta vez, sem erros. Eu prometo para vocês, a gente vai ser top 1 nesta porra”, declarou Ramon, em um discurso no palco após a vitória que o credenciou para o Mr. Olympia 2025.

Após a vitória em São Paulo, que assegurou sua vaga para 2025, Ramon, ao lado da esposa e filhos, afirmou que enfrentou muitos desafios e que, no momento certo, explicará o que aconteceu.

Ele descartou participar do Arnold Classic Ohio para focar na preparação para o Mr. Olympia, destacando:

“Vou descansar. Eu preciso ganhar este Olympia. Preciso, não. Eu vou ganhar este Olympia”.

Em sua estreia no Mr. Olympia, em 2021, ele ficou em 5º lugar, subindo para vice-campeão nos dois anos seguintes. Com a aposentadoria de Chris Bumstead, hexacampeão da Classic Physique, Ramon se torna um dos principais favoritos, segundo o próprio CBum.

Sobre Dino

Dino é considerado o maior nome do fisiculturismo brasileiro e já despontava como favorito logo na primeira chamada das prévias.

Ramon Dino se consagrou como campeão do Mr. Olympia Brasil Expo 2024 e foi ovacionado pela torcida. O fisiculturista também garantiu vaga ao Mr. Olympia 2024, nos Estados Unidos.

O acreano não disputava uma competição de fisiculturismo em solo brasileiro há três anos. O último campeonato que participou foi Muscle Contest Brasil, em 2021.