Aposentados precisam de dinheiro extra para saúde e dívidas

Os aposentados no Brasil enfrentam uma realidade difícil, em que o valor da aposentadoria muitas vezes não cobre todas as despesas mensais.

Diante disso, a busca por dinheiro extra para aposentados vem aumentando, já que muitos recorrem a fontes de renda extra para complementar o benefício e equilibrar o orçamento.

Neste artigo, vamos entender melhor como essa situação afeta os aposentados e quais são as alternativas para aliviar o peso financeiro.

Qual a média de valor das aposentadorias?

O valor das aposentadorias no Brasil varia bastante, mas grande parte dos beneficiários recebe montantes mais próximos do salário mínimo estabelecido.

Em 2024, o piso das aposentadorias é de R$ 1.412,00 o mesmo valor do salário mínimo. Já o teto do INSS é de R$ 7.786,02.

Entretanto, a realidade da maioria dos aposentados está distante do valor máximo. Segundo o Boletim Estatístico da Previdência Social, de fevereiro de 2024, a média das aposentadorias urbanas gira em torno de R$ 1.863,38.

Enquanto isso, as aposentadorias rurais apresentam uma média ainda mais baixa: cerca de R$ 1.415,06​.

Isso reflete a realidade de muitos brasileiros que recebem valores próximos ao piso e, por isso, encontram dificuldades em arcar com despesas essenciais.

Maioria dos aposentados usa dinheiro extra para saúde e dívida

Uma fonte importante de dinheiro extra para aposentados é o 13º salário, pago anualmente pelo INSS. Para muitos, esse recurso não vai para o lazer ou para investimentos, mas para cobrir despesas essenciais.

Uma pesquisa realizada pela plataforma de crédito meutudo revelou que 36% dos aposentados destinam o 13º salário para pagar gastos com saúde. Além disso, 32% utilizam o valor para quitar dívidas.

Apenas 8% afirmam usar o dinheiro para poupança, enquanto 6% fazem compras ou investimentos​.

Esses números reforçam a necessidade de fontes adicionais de renda para cobrir os custos do dia a dia, especialmente com o aumento do custo de vida e a inflação que impacta diretamente as despesas com medicamentos e serviços médicos.

Empréstimos descontados do benefício diminuem valor mensal

Muitos aposentados recorrem ao empréstimo consignado para lidar com despesas imprevistas ou dívidas, mas essa solução pode trazer consequências.

Isso acontece porque a parcela do empréstimo consignado é descontada diretamente da aposentadoria, o que reduz o valor líquido recebido a cada mês.

Por mais que essa modalidade tenha a margem consignável, que define o valor máximo que a parcela pode ter justamente para não comprometer a renda do aposentado, muitas vezes o valor descontado pode gerar prejuízos financeiros se contratado sem realizar uma boa análise das finanças.

Embora seja uma modalidade com juros mais baixos e definidos por lei, por estar atrelada a um benefício garantido, o desconto automático no benefício pode comprometer parte significativa da renda mensal.

Para muitos, a solução de curto prazo acaba se transformando em um problema no médio e longo prazo, diminuindo ainda mais a capacidade de quitar despesas.

Como diminuir juros de empréstimo na aposentadoria?

Uma alternativa para reduzir o impacto financeiro dos empréstimos consignados é a portabilidade do consignado.

Com essa opção, o aposentado pode transferir seu empréstimo para outra instituição financeira que ofereça condições mais vantajosas, como juros mais baixos e prazos maiores para pagamento.

A portabilidade de crédito consignado permite que o aposentado migre o saldo devedor para uma nova instituição sem a necessidade de quitar o empréstimo anterior.

Além disso, ao fazer essa transferência, é possível obter dinheiro extra para aposentados conhecido como “troco”.

O troco é um dinheiro a mais que representa a diferença entre os valores do empréstimo anterior com o da portabilidade.

Isso pode ser uma boa oportunidade para quem busca aliviar a carga de juros, receber um dinheiro extra ou conseguir uma parcela mensal menor.

Embora a portabilidade possa ser uma solução interessante, é importante que o aposentado fique atento às condições oferecidas e faça simulações para garantir que o novo contrato será realmente mais vantajoso.

A situação financeira dos aposentados no Brasil reflete a necessidade de estratégias eficazes para lidar com os custos crescentes.

A busca por alternativas, como fontes ou dinheiro extra para aposentados e melhores condições para empréstimos, pode ajudar a aliviar parte das dificuldades.

Mas é essencial que essas soluções sejam bem planejadas e aplicadas de forma consciente para evitar maiores problemas financeiros no futuro.