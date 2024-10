Após o Tribunal Regional Eleitoral encerrar a apuração dos votos e confirmar a reeleição do prefeito Valdelio Furtado, do Progressistas, em Marechal Thaumaturgo, interior do Acre, uma briga generalizada tomou conta do município.

A confusão envolveu apoiadores do prefeito e do seu adversário, Itamar de Sá, do Podemos.

Nas imagens que circulam na internet é possível ver homens e mulheres brigando a murros, chutes e tapas.

VEJA: