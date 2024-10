Árbitra é suspensa após ter suposto vídeo íntimo vazado

A Federação Turca de Futebol suspendeu a árbitra Elif Karaarslan, de 24 anos, e o inspetor de arbitragem Orhan Erdemir, de 61, após um suposto vídeo íntimo vazado dos dois. As imagens envolvendo os membros da arbitragem repercutiram na internet e resultou na suspensão de ambos.

Como consequência do fato, a árbitra ficará 90 dias suspensa. Por outro lado, o inspetor será afastado por 45 dias. Apesar da punição no caso, Karaarslan afirma ser vítima de uma montagem. A defesa dela alega que as imagens divulgadas foram criadas por Inteligência Artificial (IA).

A dupla está suspensa desde a última sexta-feira (4).Em contato com o jornal inglês The Sun, a árbitra afirmou que por mais difícil que seja a caminhada, irá conseguir dar a volta por cima.

– Terei um longo caminho pela frente legalmente, mas superarei da maneira mais forte e robusta – afirmou a árbitra.

O gesto da árbitra foi acompanhado pela própria defesa. Nas redes sociais os representantes da membra da arbitragem reforçaram que o vídeo foi criado por Inteligência Artificial e que vão buscar medidas legais para reaver a decisão atual da Justiça.