Espetáculo “Carcinoma” promove consciência sobre câncer de mama na zona rural de Rio Branco

A peça teatral solo “Carcinoma” traz para o público da zona rural de Rio Branco uma experiência emocionante e reflexiva, com apresentações que ocorrerão na próxima semana, entre os dias 14 e 17 de outubro.

A obra une arte e conscientização sobre o câncer de mama, com texto e interpretação da atriz Claudia Toledo que viveu na pele a experiência do tratamento, e oferece um olhar íntimo e reflexivo sobre a luta contra a doença.

Com acesso gratuito ao público, as apresentações ocorrerão em diferentes pontos da zona rural de Rio Branco, em escolas e Unidades de Saúde, buscando sensibilizar o público não apenas para a prevenção do câncer de mama, mas também para a importância da arte como forma de resiliência e educação. A programação completa pode ser acessada no Instagram @cia.visseversa.

“É uma iniciativa de sensibilização que se alinha à campanha ‘Outubro Rosa’, reforçando a importância do diagnóstico precoce e dos cuidados com a saúde feminina”, destacou a atriz.

Com uma linguagem acessível e dinâmica, a interpretação de “Carcinoma” se assemelha a um diário, revelando momentos inusitados e transformadores da vida da atriz. O público é convidado a acompanhar desde os exames iniciais até o dia a dia no hospital, passando pela cirurgia e as reações ao tratamento.

Tudo isso é trazido ao palco com simbolismos profundos e uma estética refinada, em um espetáculo pensado para ser encenado em espaços alternativos.

O projeto é ainda mais relevante ao ampliar o acesso à cultura na zona rural de Rio Branco. “Carcinoma é uma oportunidade de levar arte e informação para comunidades que têm poucas oportunidades de acesso a espetáculos como este, valorizando o teatro como ferramenta de conscientização e reflexão social”, destacou Claudia.

O espetáculo é uma realização Cia. Visse e Versa Comitê de Cultura Acre/PNCC/MINC, financiado pela Lei Paulo Gustavo LPG da Fundação Garibaldi Brasil – FGB/Governo Federal.

Confira a programação:

– 14 de outubro: 15h20 – Escola Nova Esperança (Transacreana)

– 15 de outubro: 08h – USF Lídia Rodrigues de Souza (AC 90 Transacreana, km 14, Vila Manoel Marques)

19h – Escola Santa Maria (Ramal da Castanheira, Vila Acre, adjacências do Benfica)

– 16 de outubro: 08h – USF Benfica (Benfica, AC 40)

19h – Escola São Pedro (Benfica)

– 17 de outubro: 19h – Escola Santo Antônio (Ramal da Usina, Belo Jardim)