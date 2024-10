Ashton Kutcher é relacionado a Diddy, e casamento de ator enfrenta crise: ‘Aterrorizado’

O tempo fechou para Ashton Kuchter. Rosto conhecido em séries e filmes americanos — entre os quais os longas “Efeito borboleta” (2004) e “Jogo de amor em Las Vegas” (2008) e o sitcom “Two and a half men” (2003-2015) —, o ator enfrenta um momento delicado na vida pessoal desde que seu nome passou a ser associado ao rapper e produtor musical Sean “ Diddy ” Combs, preso por acusação de tráfico sexual e estupro de menor . Veículos da imprensa americana apontam que o artista de 46 anos estaria “aterrorizado” com a possível ideia de ter seu nome “jogado na fogueira” pelo colega — como se sabe, Ashton e Diddy mantinham uma amizade pública há pelo menos duas décadas.

A proximidade entre ambos passou a ser assunto nas redes sociais após internautas resgatarem uma entrevista antiga em que Ashton Kutcher se esquiva de dar detalhes acerca das famosas festas promovidas por Diddy — os eventos, a rigor, eram um coquetel de sexo e drogas, com grandes figuras do mundo do entretenimento. “Tenho muita coisa que não posso contar”, afirmou o ator, durante participação no programa “Hot Ones”, em 2019. “Histórias das festas do Diddy, cara… Isso é uma coisa estranha de se lembrar”, acrescentou, sucinto.

Rapper Diddy é preso em meio a acusações de tráfico sexual e agressão 9 fotos Ele é alvo de série de acusações de tráfico sexual e processos por agressão

Na ocasião, Ashton contou que amizade entre ambos surgiu depois de Diddy demonstrar adoração pelo antigo programa “Punk’d”, da MTV, produzido e apresentado pelo ator entre 2003 e 2007. Os dois se aproximaram por causa do interesse comum em futebol. Após virem à tona as várias acusações contra o colega, o Ashton se sentiu “ameaçado”, segundo revistas americanas.

“Ashton lamenta profundamente sua amizade com Diddy, considerando o que aconteceu”, disse uma pessoa próxima ao artista, em conversa com o jornal britânico “Daily Mail”. “Ele se sente enganado, traído, subestimado e manipulado. Agora ele não confia em ninguém, exceto em sua esposa Mila [Kunis]”, acrescentou a fonte. Veículos da imprensa afirmam que até o casamento do artista com a também atriz estaria passando por uma crise devido ao fato.

Ashton Kutcher e Mila Kunis — Foto: Reprodução / Instagram

Recentemente, Ashton e Mila foram duramente criticados por prestar apoio a Danny Masterson, ex-colega do casal no elenco da série “That 70’s Show” (1998-2015), e que foi condenado a 30 anos de prisão por estupro. Os dois pediram desculpas publicamente por terem se solidarizado com o criminoso. A polêmica, porém, provocou reveses para o casal — e fez com que Ashton Kutcher deixasse o posto de presidente de uma organização contra o abuso sexual infantil nos EUA.

Agora, Ashton está decidido que não falará nada sobre o caso de Diddy. “Ele não deseja se pronunciar sobre o caso, pois acha que Diddy não teria problemas em mentir para as autoridades e revelar alguns nomes de seus amigos famosos se isso significasse tirá-lo da cadeia. Diddy poderia dizer qualquer coisa, fazer qualquer coisa ou se voltar contra qualquer um neste momento. Todos que são próximos de Diddy temem a possibilidade de Diddy inventar falsas alegações para limpar seu próprio nome”, afirmou a mesma pessoa ouvida pelo “Daily Mail”.