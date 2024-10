Assessoria de Gisele Bündchen se pronuncia sobre gravidez

Nesta segunda-feira (28/10), veio à tona que Gisele Bündchen estará grávida pela terceira vez. A informação foi divulgada pela revista People e confirmada por uma pessoa próxima da modelo. Esse será o primeiro filho dela com o lutador brasileiro Joaquim Valente.

Já o TMZ, compartilhou que Gisele já estaria com cinco ou seis meses, de acordo com uma amiga. No entanto, a assessoria da famosa colocou um ponto final nos burburinhos:

“Gisele não vai dar nenhuma declaração, mas a gravidez está confirmada”, responderam para a Quem.

Bündchen sempre fez mistérios durante as gestações. Ela já é mãe de Benjamin, 14 anos; e Vivian, de 11, do casamento com Tom Brady.

As especulações de que Gisele seria mãe aumentaram quando ela foi uma das baixas no Victoria’s Secret Fashion Show, que aconteceu no dia 15 de outubro.

Em setembro, a brasileira acompanhou a filha em uma partida de futebol e ao ver que seria fotografada, colocou um copo à frente da barriga.Vale lembrar que os rumores já circulam desde agosto, quando Gisele Bündchen passeava por uma praia, em família. Na ocasião, a beldade usava um short com a barriga à mostra, o que causou surpresa e fãs e internautas, que comentaram sobre o assunto.