O atleta acreano Ramon Dino participou das prévias da categoria Classic Physique no Mr. Olympia neste sábado (12), em Las Vegas, nos EUA. Para surpresa de muitos, Dino ficou de fora do top 3 nas prévias.

Segundo a CNN Brasil, durante a apresentação, Dino começou a transpirar no palco e a tinta derreteu, o que prejudicou a apresentação e performance do acreano. As finais serão neste sábado, a partir das 23h, e ele ainda pode reverter a situação.