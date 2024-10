Atlético x Vasco registra novo recorde de renda da história da Arena MRV; veja números

O recorde anterior durou uma semana. Na semana passada, o encontro pelas quartas de final da Copa Libertadores, contra o Fluminense, no dia 25/9, tinha chegado à marca de R$ 3.782.448,90, com o segundo maior público do estádio. A partida contra o Vasco também entra na lista dos grandes públicos da Arena, com 42.039 torcedores. Já é o sétimo maior.

Maiores públicos da Arena MRV: