Atriz de Stranger Things mostra fotos de casamento ‘secreto’ com filho de Bon Jovi

A atriz Mille Bobby Brown, 20, se casou com Jake Bongiovi, 22, em maio deste ano. Na época, os boatos foram confirmados por Jon Bon Jovi, pai do noivo, em um programa de TV. Nesta quarta-feira, 2, Millie e Jake finalmente compartilharam fotos do grande dia, celebrado na Tosca, na Itália – não se sabe ao certo se são registros de maio ou de uma suposta segunda celebração.