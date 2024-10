O incidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira, durante uma manobra no pátio do aeroporto. De acordo com a Gol, a asa do Boeing 737 foi atingida pela asa do Airbus A320 da Azul.

Os voos para Brasília (DF) e Campinas (SP) foram cancelados e os passageiros remanejados. Ninguém ficou ferido e as duas companhias informaram que as aeronaves estão passando por inspeção. Reprodução/@portalTNH1/X