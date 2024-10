Baile do Hawai promove concurso da ‘Mais Bela Hawaiana’ com premiação; veja como participar

O tradicional concurso Mais Bela Hawaiana será novamente realizado como uma prévia para o Baile do Hawai, o evento mais aguardado do estado. Marcado para o dia 1º de novembro, sexta-feira, às 20h, no Paradiso Golden, o concurso promete uma noite de beleza, cultura e diversão tropical.

As candidatas disputarão prêmios em dinheiro e ingressos para o Baile do Hawai. A vencedora receberá R$500,00 e um par de ingressos. A segunda colocada ganhará R$300,00, também com ingressos, e a terceira receberá R$200,00, junto com o par de entradas para o evento.

Empolgada com a retomada do concurso, Suzy, uma das organizadoras, compartilhou suas expectativas para a edição deste ano, destacando a importância da celebração e sua conexão com o Baile do Hawai:

“Estamos muito animados com a volta do concurso Mais Bela Hawaiana, que é uma tradição tão querida no nosso estado. É uma oportunidade para celebrarmos a beleza, a cultura e a alegria da nossa terra, além de ser uma prévia incrível para o Baile do Hawai. Estamos preparando tudo com muito carinho para que as participantes e o público vivam uma noite inesquecível!”, afirmou Suziane Silva, presidente do Rotary Club de Rio Branco – Penápolis, ao ContilNet.

Quem quiser participar pode se inscrever com Suzy pelo número (68) 99911-5653.

O Baile do Hawai será realizado no dia 9 de novembro, no Maison Borges, a partir das 22h. As mesas já estão disponíveis para reserva. O evento é organizado pelo Rotary Club de Rio Branco-Penápolis e Casa da Amizade.