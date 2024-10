Associação de Basquete Master do Acre convoca associados para Assembleia Geral de Eleição; veja edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

O presidente da Associação de Basquete Master do Acre – ABMAC, no uso de suas atribuições que lhe conferem o Estatuto da entidade, convoca todos os associados para a Assembleia Geral de Eleição do Presidente, Vicepresidente, Conselho de Representante e Fiscal para o biênio 2024-2026, que será realizada no dia 06 de novembro de 2024, às 19h00, em primeira

convocação, e às 19h30 em segunda convocação, no Auditório do IFAC Campus Rio Branco, endereço Av. Brasil, nº 920 – Conjunto Xavier Maia – Rio Branco – Acre.

Poderão participar da eleição todos os associados que integram a Associação de Basquete Master do Acre e estejam em pleno gozo dos direitos sociais, conforme reza o estatuto da entidade.

Rio Branco – Ac, 24 de outubro de 2024.

Confira o edital: