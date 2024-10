Bastidores do Poder: o agronegócio sustentável e a nova estratégia eleitoral do PT para 2026

A política acreana segue com seus altos e baixos, mas o que chama atenção é a capacidade de certas figuras se reinventarem. Quem diria, por exemplo, que o ex-governador Jorge Viana (PT), o velho “menino da floresta”, apareceria com um discurso tão diferente?

No passado, Jorge era aclamado pelos ribeirinhos, idolatrado pelos defensores da floresta e o queridinho da esquerda ambientalista. Hoje, o cenário é outro. O homem mudou. Agora ele é do agronegócio. Isso mesmo, ele planta café! E não é aquele cafezinho de roça, não. É coisa grande, internacional. Reuniões importantes em Nova York, Lisboa… O mundo é o quintal dele.

Não seria surpresa se ele fosse candidato ao Senado em 2026. Governar o Acre? Isso já é passado. Jorge agora faz parte do alto escalão do governo Lula. Ele vem forte, assim como Paulo Pimenta (PT), para conquistar espaço no Senado. E o discurso? Renovado: agronegócio sustentável, a palavra da moda.

E ele não está sozinho nessa dança. Jonas Lima, ex-deputado estadual pelo PT, por exemplo, está trilhando o mesmo caminho. Em Mâncio Lima, montou uma cooperativa de café. Uma cooperativa de porte considerável, diga-se de passagem, e com o apoio federal, graças àquelas parcerias que só políticos experientes sabem fazer. A ex-deputada Perpétua Almeida (PCdoB) está nos bastidores.

O tal “agronegócio sustentável” parece ter virado o novo mantra da velha esquerda acreana. Do meu lado, fico só observando: será que esse pessoal se reencontrou ou estão apenas se adaptando ao que dá voto agora? Ah, o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: quem não se reinventou cavou a própria cova nas últimas eleições.

COMEÇANDO A SE MEXER

O senador Alan Rick (UB), deu a largada na sua pré-campanha de governo e já é visto em suas redes sociais recebendo lideranças e prefeitos eleitos.

SONHAR É DE GRAÇA

Essa ideia de que fulano será candidato apenas se o povo pedir é, na verdade, uma ilusão. A verdade é que, quando alguém acredita ter potencial para avançar na carreira política, especialmente após um bom desempenho em uma eleição, é natural que comece a sonhar alto!

NÃO PEGOU VOO

O Curió do Tucumã, irmão do ex-secretário do prefeito Tião Bocalom, Frank Lima, teve uma votação bastante modesta. Candidatou-se pelo União Brasil, contando com o apoio do irmão como cabo eleitoral, mas ainda assim conseguiu apenas 794 votos.

CADA UM POR SI

Há rumores de que a disputa por cargos nas prefeituras que passaram por mudanças de gestão já está em andamento. A situação se resume a ‘salve-se quem puder’, com cada um lutando individualmente para garantir seu espaço.

FUTUROLOGIA

Rapaz, não tem jeito, o acreano é fissurado em política! Mal saímos de uma eleição e já tem gente fazendo previsões para 2026. Como comentou um cidadão em um grupo de WhatsApp.

O PREÇO ALTO DO MANDATO

Comentam por aí que um candidato(a) a vereador teria desembolsado nada menos que um milhão e meio para garantir a eleição. Será que as eleições municipais já estão alcançando o nível das disputas majoritárias?

50/50

Eleição para vereador 50% é votos é os outros 50% é saber escolher o partido. É o que dizem por aí.

PEÇAS CHAVES

As peças do tabuleiro de 2026 já começam a ser mexidas e sentidas. Os protagonistas são eles: Gladson Cameli (PP), Márcio Bittar (UB), Alan Rick (UB), Socorro Neri (PP), Mailza Assis (PP), Tião Bocalom (PL) , Nicolau Júnior (PP), Jéssica Sales (MDB) e Sérgio Petecão. Agora, como ficarão as composições, aí é outra história.

O FUTURO NO IACO

Após a derrota do prefeito Mazinho Serafim (POD), que apostou no deputado estadual Gilberto Lira (UB) para sucedê-lo a prefeitura de Sena Madureira, surge uma pergunta: como será a disputa para as cadeiras estadual e federal em 2026? Com Meire Serafim (UB) possivelmente buscando a reeleição, Mazinho Serafim (POD), Gilberto Lira (UB), Pablo Bregense (PSD) e Gene Diniz (UB) como potenciais candidatos a estadual, o jogo promete ser acirrado.