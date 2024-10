Biancardi responde mãe da 3ª filha de Neymar após alfinetadas: “Doentio”

A influenciadora Bruna Biancardi, 30, se pronunciou após Amanda Kimberly, 30, curtir um comentário em seu perfil do Instagram que criticava um suposto incômodo que a atual de Neymar, 32, teria com Helena — a terceira filha do jogador.

“A outra lá está incomodada, insegura, com a Amanda Kimberly. Ela está competindo sozinha porque a mãe da Helena está só no sossego”, dizia um primeiro comentário deixado na publicação da modelo. “Mas eu teria receio e deixar minha filha perto de uma mulher assim. Nítido o incômodo com a Helena”, respondeu uma segunda, ganhando uma curtida de Amanda.