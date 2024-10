Blog do Ton: enquanto Petecão escorrega no ‘rasga bunda’, Bittar ganha destaque nacional

Ficou gritante, durante esta semana, a diferença entre os senadores do Acre. Enquanto um deles, o senador Petecão (PSD-AC) foi destaque na mídia local por escorregar na lama, em uma brincadeira conhecida como ‘rasga bunda’, outro senador, o Marcio Bittar (UNIÃO-AC), foi destaque nacional por enfrentar o judiciário.

Os maiores sites do país destacaram a façanha de Bittar: ele apresentou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para retirar do Supremo Tribunal Federal o poder sobre 5 das 7 vagas do Tribunal Superior Eleitoral — atualmente, o STF tem 3 vagas diretas e o direito de indicar 2 nomes para a Corte Eleitoral.

Se esse filho vinga ou não, só o tempo pode dizer. O fato é que — o que esta santa coluna chama de — a façanha rendeu reações até de ministros. “Não faz o menor sentido proibir ministros do STF no TSE”, disse o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes durante o “CNN Talks – Saúde no Brasil: estratégias para impulsionar o futuro”, em São Paulo.

No ano passado, Bittar alcançou o mesmo protagonismo com a CPI das ONGs, quando trouxe holofotes nacionais para o Acre. Saiu das eleições grande, creditado como um dos grandes responsáveis pela união da direita sobretudo na capital. Enquanto isso, Petecão — que deveria estar preocupado com a reeleição — brinca.

JV NO ACRE — Nos governos do Jorge Viana, adoravam chamar Bittar de forasteiro. Agora, pisa menos no Acre que o senador. Se Jorge quiser ser candidato nas próximas eleições, é melhor aumentar suas vindas ao seu estado natal. Ainda que não goste.

NÃO GARANTEM NADA — Bíblias nas escolas não garantem nada. Escolas precisam de educação, e a educação precisa de uma verdadeira reforma. A figura do professor — que nem pode mais reprovar aluno — foi reduzida a nada. É isso que falta nas escolas. Por qual motivo, causa, razão, a Câmara não discute isso, oras?

TAPA DE LUVAS — O Acre perder cadeiras importantes em agendas da pasta de Meio Ambiente não deixa de ser um tapa de luvas em quem questionava o trânsito da ex-secretária Jullie Messias em Brasília.

QUE PRESSA É ESSA? — Não há nenhuma amarração sendo feita para 2026 que o trator chamado máquina do Estado não possa desamarrar. Qual é a pressa?

BUSÃO GRÁTIS — O presidente da Câmara de Rio Branco, Raimundo Neném, defendeu durante participação em um programa, transporte público gratuito nos fins de semana para fomentar o comércio. Uma proposta que, sem sombra de dúvidas, agrada o mais carente. Ele é candidato à reeleição no jogo da mesa.

ORELHAS ESPICHADAS — O movimento dos vereadores novatos que reuniram para falar de Mesa Diretora deixou membros do Palácio e prefeitura de orelhas espichadas. Por enquanto, é só isso que devo dizer, mas a alguns deles pode chegar um… recado.

DIFUSORA — A Rádio Difusora é um patrimônio estadual. Um canal que, de fato, chega a quem mais precisa. Todos os envolvidos nessa revitalização merecem destaque. Desde Nayara Lessa à frente da Secom, Ítalo na pasta de Obras, passando por Gladson até Mailza, que destinou emendas enquanto senadora.

SERÁ? — O senador Sérgio Petecão reuniu-se com o MDB para avisar que é candidato a senador. O MDB calado ouviu. Alan Rick quer Jessica Sales, do MDB, como sua vice. Além do mais, o MDB tem interesse em Duarte, Socorro e por aí vai. Será que tudo isso cabe numa mesma chapa?

SERÁ?² — Falar em caber numa mesma chapa, Petecão e Alan já trocaram farpas públicas. Será que já se acertaram nos bastidores?

BATE-REBATE

– O deputado federal Roberto Duarte vai precisar fazer malabarismo político para provar à opinião pública que saiu forte dessas eleições (…)

– (…) Boa sorte, deputado!

– A eleição da OAB/AC chegou à Aleac (…)

– (…) Politizou!

– A secretária Ana Beatriz saiu, mas a necessidade de explicar o que está acontecendo com a nefrologia da Fundhacre permanece (…)

– (…) Com a palavra, Pedro Pascoal!

– “Meu nome está à disposição, mas estamos abertos para conversar com o PP, com a União Brasil. Agora é o momento de trabalhar e colocar o nome à disposição para servir,” (…)

– (…) Do vereador Raimundo Neném ao Acre News!

– O prefeito eleito de Xapuri Maxsuel Maia tem dito à imprensa que a base da economia local será o agronegócio (…)

– (…) No que será que se tornará a cidade de Chico?