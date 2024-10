Blogueirinha e Ludmilla: entenda a “treta” entre as duas famosas

Versão de Ludmilla

A rivalidade entre Blogueirinha e Ludmilla começou em 2019, durante o prêmio Multishow. Na ocasião, Ludmilla foi vaiada ao receber o prêmio de Música Chiclete por “Onda Diferente”. Isso porque a música em questão foi alvo de disputa de direitos autorais entre Anitta e Ludmilla, que gerou tensão entre os fãs das cantoras.

No entanto, além dessa controvérsia, Ludmilla também foi vítima de ataques racistas, sendo chamada de “macaca” por algumas pessoas da plateia. Após o evento, a cantora revelou que Blogueirinha havia feito piadas sobre o ocorrido, sugerindo que Ludmilla deveria “agradecer as vaias”.

“Depois disso tudo, ela continuou me atacando em outros lugares, ela ia pra porta de show meu. E assim, é um personagem? É. Mas a brincadeira só tá legal quando tem duas pessoas rindo. Quando tem uma pessoa só, não é uma brincadeira.”, pontuou a artista.

Versão de Blogueirinha

Bruno Matos, por sua vez, defendeu a personagem Blogueirinha, alegando que não tinha conhecimento do teor racista das vaias. Para ele, tudo parecia uma simples rivalidade entre Anitta e Ludmilla. “Eu sempre fui muito Anitter, nem tem o que negar. E aí que, nessa de comprar briga de cantora pop, eu comprei. E comprei parcelado, eu ficava comentando posts, introduzindo ali a briguinha.”, explicou Blogueirinha.

Durante esse período, Blogueirinha convidou Ludmilla várias vezes para participar do seu programa “De Frente com Blogueirinha”, mas a cantora recusou todos os convites. Recentemente, porém, surgiu a oportunidade de realizar uma versão do talk-show no “Numanice”, evento promovido por Ludmilla. Entretanto, o quadro não foi realizado.

“A Lud falou que não aceitou por isso [pelo comentário sobre as vaias], mas temos que falar a verdade aqui. Surgiu o convite para fazer o ‘De Frente’ no ‘Numanice’ com uma marca, mas aí eu também não quis. Ela não queria ir no ‘De Frente’, mas ela queria que eu fosse com o ‘De Frente’ lá no ‘Numanice’”, finalizou Blogueirinha.