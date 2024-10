O prefeito reeleito de Rio Branco, Tião Bocalom, será o entrevistado do podcast Em Cena, nesta segunda-feira (14).

O bate-papo será conduzido pelo jornalista Everton Damasceno, às 15h, ao vivo, no canal do ContilNet Notícias, no YouTube.

Bocalom, que venceu o primeiro turno das Eleições 2024 com mais de 54% dos votos, vai falar sobre a disputa, os projetos para o próximo mandato e obras de sua gestão.