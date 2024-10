Bocalom nomeia equipe responsável pela transição de mandato na Prefeitura de Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, reeleito no primeiro turno, assinou nesta quarta-feira (16), em seu gabinete, o decreto que de formação da equipe que ficará responsável por conduzir a transição democrática de governo no município. Esse processo é uma das etapas mais importantes para garantir a segurança, transparência e democracia.

Segundo o secretário Valtim José, coordenador-geral da equipe, os encontros do grupo já serão agendados a partir desta semana para que possam levantar as informações o quanto antes. O gestor destacou ainda que os assuntos tratados nas reuniões e os dados coletados serão registrados em atas, garantindo que todos estejam cientes do andamento do trabalho.

“Isso é uma regulamentação por lei. É obrigação de cada gestão que termina o exercício fiscal fazer essa transição. Mesmo fazendo uma transição para a mesma gestão, é do nosso interesse realizar esse processo. Vamos trabalhar nos mínimos detalhes para passar ao prefeito Tião Bocalom a realidade da gestão com muita sinceridade e honestidade.”

O chefe do Executivo Municipal falou sobre a relevância desse processo para que a gestão pública possa avaliar as áreas que estão indo bem e aquelas que precisam ser melhoradas.

“Apesar de eu continuar como prefeito, são dois mandatos distintos. Encerramos este e precisamos elaborar um relatório de tudo que foi feito, dos avanços que tivemos e do que ainda precisa ser desenvolvido no próximo mandato. Tudo tem que estar documentado. Uma coisa que pedi à equipe foi que sejam o mais transparentes possível, mostrando os avanços, mas também o que deixamos de avançar”.