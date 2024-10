Vereadora celebra 15 anos de casamento e faz emocionante declaração ao marido

A presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira, vereadora Ivoneide Bernadino, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (17) para comemorar uma data especial: seus 15 anos de casamento com Josafá Farias. O casal, que tem dois filhos, Esther e Kauan, está celebrando suas Bodas de Cristal, simbolizando uma união marcada pela durabilidade, pureza e clareza.

Em sua declaração, Ivoneide compartilhou fotos românticas, momentos em família e lembranças da trajetória do casal. Na legenda, a vereadora expressou sua gratidão pelo marido, carinhosamente chamado de ‘Josa’, mencionando as batalhas e vitórias que enfrentaram juntos ao longo dos anos.

“Hoje completamos 15 anos de casados, 15 anos do nosso ‘Sim’. Obrigada, meu amor, por ser meu amigo, companheiro, marido e pai dos nossos filhos. Obrigada por todos os momentos compartilhados, todas as lutas que vencemos juntos e pela família que construímos”, escreveu Ivoneide.

A celebração das Bodas de Cristal reflete a transparência e solidez da relação do casal, que, de acordo com Ivoneide, segue firme, alicerçada no amor e na fé. Para finalizar, ela citou um trecho bíblico de Mateus 19:6: “Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu”.

A postagem emocionou os seguidores da vereadora, que deixaram mensagens de carinho e felicitações pela data especial.

Veja fotos da publicação: