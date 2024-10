Bola de Ouro: por que Vini Jr. e Real Madrid boicotaram premiação?

Atacante do Real Madrid e vencedor da Champions League, Vini Jr. era considerado um dos favoritos para vencer o prêmio Bola de Ouro masculino nesta segunda-feira (28/10). Mas o jogador brasileiro nem chegou a viajar para Paris, onde ocorreu a cerimônia de premiação.

O volante Rodri, do Manchester City, ganhou o prêmio e foi consagrado o melhor jogador do mundo desta temporada. Aitana Bonmatí, do Barcelona, ganhou o título de melhor jogadora.

Vini ficou em segundo lugar no top 10 de melhores jogadores.

Na rede social X, na noite desta segunda-feira, o atacante brasileiro escreveu: “Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados.”

Ele e colegas de clube não estavam presentes no evento. O Real Madrid declarou que boicotou a premiação por estar convencido de que o brasileiro seria injustiçado.

Os organizadores da Bola de Ouro decidiram inovar este ano, mantendo a identidade do vencedor em segredo até o final para evitar vazamentos na imprensa, e todos os indicados foram convidados para a cerimônia na capital francesa.

Horas antes da cerimônia, no entanto, indicando ter recebido antecipadamente informações sobre os vencedores, o clube espanhol disse que não participaria de um evento em que não fosse “respeitado”.

“Se os critérios de premiação não apontam Vinicius como vencedor, esses mesmos critérios deveriam indicar Carvajal como o vencedor”, declarou o Real Madrid à AFP.

“Como isso não ocorreu, é claro que o [prêmio] Bola de Ouro não respeita o Real Madrid. E o Real Madrid não vai onde não é respeitado.”

O técnico do Real, Carlo Ancelotti, foi escolhido o melhor treinador do mundo, mas não recebeu o prêmio porque não participou da cerimônia, seguindo o boicote do time.

O Real Madrid — que acabou ganhando o título de melhor time masculino — disse à AFP que questiona os métodos por trás da escolha do vencedor da Bola de Ouro e afirmou que o zagueiro Dani Carvajal, outro dos 30 jogadores indicados, também foi injustamente ignorado.

Carvajal marcou o primeiro gol na final da Champions League de 2024 contra o Borussia Dortmund, e Vini Jr. selou a vitória por 2 a 0 marcando o segundo no estádio de Wembley.

O atacante do Real Madrid era um dos favoritos para a conquista da premiação da France Football ao melhor jogador do mundo na temporada 2023/2024.

Vini Jr. venceu a votação popular ligada à Bola de Ouro. Em enquete feita pelo jornal L’Équipe, que é parceiro da premiação, o brasileiro obteve 41,3% dos votos.

Rodri ficou em segundo lugar, com 13,5% na votação popular. O jogador ouviu vaias em sua chegada à cerimônia em Paris nesta segunda.

Em anos anteriores, o vencedor era revelado alguns dias antes da cerimônia de premiação.

Em resposta ao boicote do Real Madrid, os organizadores insistiram que “nenhum jogador ou clube” sabe de antemão quem venceu o prêmio.

“Todos os clubes e jogadores estão na mesma situação”, afirmou uma fonte da organização da premiação à agência AFP.

De qualquer forma, a ausência de Vini Jr. e de seus colegas de equipe, como o jogador Jude Bellingham e o treinador Carlo Ancelotti, representa um revés para a premiação.

Como funciona a votação da Bola de Ouro?

A premiação, feita pela revista France Football desde 1956, tem júri formado por jornalistas especializados de 100 países.

A Bola de Ouro premiou até a década de 1990 apenas jogadores europeus. Depois, passou a incluir atletas de outras nacionalidades, contanto que estivessem vinculados a um clube europeu. Em 2006, passou a incluir jogadores de todas as nacionalidades e clubes.

A revista seleciona 180 jornalistas, um de cada país e elabora uma lista com 30 jogadores finalistas ao melhor do mundo para os profissionais. O narrador e comentarista Cléber Machado é o representante brasileiro na eleição da France Football.

Cada jornalista escolhe seu top 5 — cada posição tem uma pontuação e um peso. O primeiro colocado recebe nota 6, enquanto o segundo soma quatro pontos; o terceiro, três, e assim por diante.

Quem somar mais pontos recebe a Bola de Ouro. Em 2023, Messi somou 462 para vencer a premiação, que considerou seu desempenho na seleção argentina na conquista da Copa do Mundo de 2022, no Paris Saint-Germain e no Inter Miami.

Erling Haaland, do Manchester City, ficou na segunda colocação, com 357 pontos.

O período de avaliação da France Football considera a temporada 2023/2024 na análise para eleger o melhor jogador do mundo.

Vini Jr. era tido como provável vencedor da premiação pela imprensa espanhola. Na temporada, ele fez 24 gols e deu 11 assistências com a camisa do Real Madrid, e foi crucial para as conquistas da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol.

Na reta final, superou Jude Bellingham no favoritismo, após o britânico ter um bom início de temporada, que se somou à ausência do atacante brasileiro no Campeonato Espanhol por lesão.