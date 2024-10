Bolsa Família: beneficiários não poderão usar cartão do programa em bets

Em meio ao processo de regulamentação dos sites de apostas – mais conhecidos como “bets” – no Brasil, o governo federal trabalha para impedir o uso do cartão do Bolsa Família para o pagamento de apostas, foi o que adiantou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, nesta quinta-feira (17/10).

“Nós temos já medidas tomadas em andamento, na perspectiva de, por um lado, cancelar todas aquelas (bets) que estavam atuando de forma ilegal, tem uma operação no sentido de verificar sobre lavagem de dinheiro onde estamos, também, trabalhando isso”, disse o ministro, após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na sede da pasta.

Dados disponibilizados pelo Banco Central mostram que, somente no último mês de agosto, beneficiários do programa gastaram cerca de R$ 3 bilhões em sites de apostas por meio do Pix. O levantamento ainda revelou que, nesse período, 5 milhões de beneficiários fizeram apostas virtuais de eventos esportivos ou cassinos online, o que representa cerca de 25% de todos os brasileiros que recebem pelo programa.

Wellington Dias se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quinta-feira (17/10). (foto: Diogo Zacarias/MF)

O ministro ainda afirmou que a decisão sobre a proibição do uso do cartão do Bolsa Família para o pagamento de apostas já foi adotada e que neste momento a medida está em fase de implementação.

“O uso de CPF de públicos do Bolsa Família, de áreas sociais, há indícios de que possam estar utilizando, também, de forma fraudulenta e cometendo crime de lavagem de dinheiro com o uso de CPF dessas pessoas e também, é claro, nós estamos trabalhando na perspectiva de garantir o cumprimento da regra que coloca para todos os cartões a regra que limita, impedindo o uso para o pagamento de apostas”, acrescentou Dias.

Lula também se manifestou

Mais cedo, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que se a regulação definida pela Fazenda “não der conta”, ele mesmo acabaria com o problema.

“Nós vamos ver se a regulação dá conta. Se a regulação der conta, está resolvido o problema. Se a regulação não der conta, eu acabo. Para ficar bem claro. Você não tem controle do povo mais humilde, de criança com o celular na mão fazendo aposta. Nós não queremos isso”, destacou o presidente.

No último dia 11, o governo publicou uma lista com mais de 2 mil bets que seriam proibidas de atuar no país. As empresas de telecomunicação já começaram a bloquear sites de empresas irregulares. Apesar disso, algumas ainda operam por meio de sites alternativos.