Bolsonaristas fazem balanço negativo de Nikolas Ferreira após eleições

A leitura é que a derrota em casa, com seu principal afilhado político, Bruno Engler , na corrida pela prefeitura de Belo Horizonte, coloca em xeque seu potencial como cabo eleitoral da direita. Nikolas, inclusive, foi quem encabeçou boa parte dos ataques contra o prefeito Fuad Noman (PSD), adversário de Engler que acabou reeleito.

Correligionários do PL lembram que o deputado federal também apoiou explicitamente, no primeiro turno de São Paulo, o candidato Pablo Marçal (PRTB), que acabou de fora da disputa, afunilada entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL). Para eles, a soma dessas derrotas em capitais de grande repercussão tem o potencial de abalar o capital político de Nikolas.

A entrada do parlamentar mineiro na campanha de Marçal gerou grande irritação na ala de seu partido e bolsonaristas que apoiaram Nunes. Com a derrota de Bruno Engler em Belo Horizonte, os correligionários reforçaram as críticas a Nikolas, afirmando que ele “não ganhou na própria casa, mas quis se meter em São Paulo”.