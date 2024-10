Botafogo tropeça contra Criciúma no Maracanã e dá “chance de ouro” ao Palmeiras

O Botafogo empatou com o Criciúma, por 1 a 1, em duelo válido pela 30ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. Com o tropeço, o Botafogo fica com 61 pontos e dá “chance de ouro” para o Palmeiras na briga pelo título. Os gols da partida foram marcados nos acréscimos por Tiquinho Soares e Felipe Vizeu.

A primeira etapa foi bastante agitada. No começo do duelo, a equipe carioca teve maior pressão e criou várias chances que quase terminaram em gol. Entretanto, o tempo foi passando e a disputa ficou um pouco mais parelha. Na melhor oportunidade do Carvoeiro, Fellipe Matheus quase inaugurou o marcador aos 23 minutos, mas a redonda passou por cima do gol.

No segundo tempo, o Fogão teve maior volume e, aos 14’, Luiz Henrique aproveitou a sobra de uma bola na entrada da área, chutou no canto esquerdo e viu o goleiro Gustavo praticar um milagre para manter o zero no marcador.

Nos acréscimos, Tiquinho Soares balançou as redes após Igor Jesus desviar a bola, a zaga do time catarinense “bater cabeça” e Tiquinho Soares aproveitar a oportunidade para abrir o placar. Entretanto, a alegria botafoguense durou pouco e, um minuto depois, Bolasie alçou a bola na área e Felipe Vizeu, de cabeça, empatou o confronto.

No último lance do jogo, o Fogão conseguiu balançar as redes com Barboza, mas o zagueiro tocou com o braço na bola e o gol foi invalidado.

Por conta do resultado, a disputa pelo título se acirra, pois o Palmeiras, que joga no final de semana e ainda disputará um jogo contra o Fogão na 36ª rodada, só depende de si para conquistar o Brasileirão.

Próximos jogos

Agora, o Botafogo mira suas atenções para o duelo de ida da semifinal da Copa Libertadores contra o Peñarol, na quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília). Enquanto isso, o Criciúma encara o São Paulo, no dia 26 (sábado), às 22h.