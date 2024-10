Brasil terá maior volume de chuva em seis meses nos próximos dias; veja previsão

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), já nessa sexta (11) boa parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, boa parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, sul de Goiás e sudoeste de Minas Gerais devem ter chuvas de até 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 km/h.