Brasil x Peru: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo das Eliminatórias

Motivado pela vitória sobre o Chile, na última rodada, Brasil tenta consolidar o momento de recuperação e apresentar melhor futebol diante do Peru, em duelo nesta terça-feira, às 21h45, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O duelo é válido pela décima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Clique aqui para seguir todos os lances ao vivo.