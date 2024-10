Brasileira é diagnosticada com desidratação severa após Mr. Olympia

A fisiculturista Eduardo Bezerra conquistou ficou no pódio do Mr. Olympia, evento mais importante do esporte, precisou ir ao hospital após apresentar desidratação severa. A atleta, que estreou nesta temporada, mostrou que estava na emergência de um hospital em Las Vegas, nos Estados Unidos.

“Desde ontem de manhã, eu estava me sentindo muito mal. Muito calafrio e febre. Não estava conseguindo tomar água e me hidratar bem. Sofri uma desidratação severa. Tive muita febre, cheguei a 40ºC e tive que vir para a emergência”, declarou.

Na sequência, Eduarda comentou sobre a sua rotina nos últimos dias. “Eu realmente não descansei. Fui para stands, feira, e saí com as minhas amigas, porque também mereço aproveitar um pouco depois de 11 meses vivendo em preparação. Eu sabia que poderia ter uma consequência sobre o cansaço físico dessa preparação, que foi bem puxada”, completou.

A atleta detalhou a sua alimentação após o campeonato. “Eu tenho que amadurecer na questão da alimentação, porque não sinto fome. Só como mesmo depois de três ou quatro dias. Vou fazendo de duas a três refeições pelo estômago estar reduzido e não caber muita coisa. Fico muito enjoada”, contou.

Apesar da situação, ela comemorou o resultado na competição. “Neste campeonato, eu me superei! Dei minha vida para ganhar este top 3. Faz parte! Temos que estar prontos e preparados para tudo”, encerrou.