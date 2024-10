Briga entre homens em situação de rua termina com um morto a golpe de faca em Rio Branco

O morador em situação de rua Quenderson Cabral da Silva, de 29 anos, foi morto com um golpe de faca em via pública, no final da tarde deste domingo (6), em uma praça do bairro da Base, no cruzamento da rua Benjamin Constant com a Floriano Peixoto, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Quenderson estava caminhando pela rua Benjamin Constant quando foi abordado por outro morador em situação de rua. Ambos começaram a discutir e, com os ânimos exaltados, o suspeito, de posse de uma faca, desferiu um golpe no abdômen de Quenderson, que ainda tentou correr, mas caiu sem vida na praça.

Populares que passavam pelo local tentaram ajudar o morador em situação de rua e acionaram a polícia e a ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros socorros, mas, ao chegar ao local, os socorristas apenas constataram o óbito de Quenderson.

Policiais militares isolaram a área e solicitaram a presença da perícia criminal e dos auxiliares de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML para exames cadavéricos.

Agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).