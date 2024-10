Bruno Mars canta funk em português e leva público ao delírio

Bruno Mars está no Brasil para uma série de shows e, na última quarta-feira (9/10), durante um show no Morumbis, em São Paulo, surpreendeu os fãs ao cantar funk em português. O cantor ainda recebeu Thiaguinho, que interpretou a música Cheia de Manias, do Raça Negra. O artista fará show em Brasília nos dias 26 e 27 de outubro.

Em vídeos, que rodam pelas redes sociais, mostra o momento em que Bruno Mars faz a sua versão de Bonde do Tigrão, alterando o refrão e adicionando o seu nome à letra. “Rebola para o Brunão. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão”. O público foi ao delírio.

📍MORUMBIS 09.10 Mais um vídeo do Bruno Mars cantando em português: “DESCE ATÉ O CHÃO ESSE É O BONDE DO BRUNÃO. REBOLA PRO BRUNÃO, REBOLA PRO BRUNÃO” pic.twitter.com/G9LEY1Xuu1 — 🇧🇷BRASIL Bruno Mars (@brbrunomars) October 10, 2024

Em SP, Bruno Mars confirma término com Jessica Caban: “Estou facinho”

Bruno Mars revelou, durante um show em São Paulo, que estava solteiro. Em português, ele ainda aproveitou para brincar com a plateia, que lotava a apresentação, e levou o público à loucura.

“Eu estou solteiro”, declarou. “Cadê as solteiras?”, continuou o artista, ao ouvir o grito da galera. Ele ainda disse que “está na pista”. “Eu estou facinho”, completou. Na sequência, ele cantou Leave The Door Open.

A confirmação vem meses após especulações de que seu namoro com Jessica Caban estava “ruínas”. A afirmação foi feita pelo The Sun, que ainda afirmou que eles teriam passado o Natal e o Ano Novo separados.

Os dois estavam juntos há 13 anos e moravam juntos em Los Angeles. A atriz e modelo não se pronunciou sobre o fim da relação.

Bruno Mars: confira a provável playlist de shows no Brasil

“Bruninhooo”!! Assim será o grito da galera quando Bruno Mars subir nos palcos espalhados pelo Brasil. O cantor, que vem à Brasília nos dias 26 e 27 de outubro, deu indícios das músicas que serão cantadas na turnê brasileira.

Pelo Spotify, o próprio artista criou uma playlist com o nome Bruno Mars Favoritas da Tour 2024 Brazil. Nela, estão grandes hits do músico, como That’s What I Like, Just The Way You Are, Billionaire, Talking To The Moon, Locked Out Of Heaven, Marry You, entre outras.