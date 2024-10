Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciam novas datas da turnê pelo Brasil; veja a programação

Após a elevada demanda por ingressos em todo o Brasil, os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciaram novas datas para a fase final de sua turnê, nesta segunda-feira, 28.

Em Salvador, haverá um show extra no dia 8 de fevereiro de 2025, e no Rio de Janeiro, a apresentação ocorrerá em 15 de março na Farmasi Arena. A venda de ingressos inicia nesta terça-feira, 29, no site da Ticket Master e nas bilheterias oficiais, com preços no Rio a partir de R$ 210 (meia-entrada).

Esta etapa final marca uma turnê que começou no Rio de Janeiro com quatro noites de ingressos esgotados e já passou por cidades como Belo Horizonte, Curitiba, Belém e Recife. Ainda estão programadas apresentações em Brasília, Fortaleza, Salvador, São Paulo e Porto Alegre, totalizando cerca de meio milhão de ingressos vendidos em 19 shows até agora.

Confira a lista completa dos próximos shows da turnê

9 de novembro – Brasília | Arena BRB Mané Garrincha – ÚLTIMOS INGRESSOS DISPONÍVEIS

16 de novembro – Fortaleza | Arena Castelão – ÚLTIMOS INGRESSOS DISPONÍVEIS

30 de novembro – Salvador | Casa de Apostas Arena Fonte Nova – ESGOTADO

14, 15/12 e 18 de dezembro – São Paulo | Allianz Parque – ESGOTADOS

8 de fevereiro – Salvador | Casa de Apostas Arena Fonte Nova – NOVA DATA

15 de março – Rio de Janeiro | Farmasi Arena – NOVA DATA

22 de março – Porto Alegre | Arena do Grêmio – ÚLTIMOS INGRESSOS

Saiba mais sobre a turnê

Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia decidiram atender ao desejo dos fãs e a dupla apresentará diversos shows pelo Brasil em uma turnê especial, de agosto a dezembro de 2024.

Intitulado “Caetano & Bethânia”, o espetáculo marca o retorno deles aos palcos juntos após 46 anos desde sua primeira performance em dupla, realizada em 1978. Uma das músicas que estão previstas para fazer parte do repertório é Tudo de novo, composta por Caetano especialmente para essa ocasião.

Os shows estão planejados para passar por sete capitais brasileiras, iniciando a turnê no Rio de Janeiro, nos dias 3 e 4 de agosto, na RioArena. Ao longo dos meses seguintes, os artistas baianos também se apresentarão em Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre, Brasília, Salvador e São Paulo.