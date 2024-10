Cafetina bolsonarista é a vereadora mais votada em cidade do MS: “De zona eu entendo”

Dona de um bordel em Dourados (MS), Isa Jane Marcondes (Republicanos) foi eleita vereadora na cidade nas eleições deste domingo (6). Ela, que é bolsonarista e ficou conhecida como “cavala” no município, recebeu 2.992 votos, o maior número entre candidatos desta eleição.

Ela diz ser conservadora e se identifica como defensora da família e da pátria. Durante a campanha, Isa Jane adotou a pecha de cafetina e afirmou ser dona de uma “zona”. A bolsonarista também afirmou que o município estava uma “zona” e que do tema ela entende. Além disso, seu partido é vinculado à Igreja Universal, o Republicanos.

“Dourados está uma zona e de zona eu entendo. Vote em quem resolve, vote em Isa Marcondes. Chega dessa roubalheira que está nessa cidade, vamos colocar ordem, vamos organizar a zona que está essa cidade”, afirmou.

Outra fala da vereadora, então pré-candidata, que gerou polêmica foi uma defesa do deputado estadual João Henrique Catan (PL). Em janeiro deste ano, ela disse que não colocaria apenas “a mão no fogo” por ele, mas “a bunda também”.

O bolsonarista Marçal Filho (PSDB), apoiado pelo ex-presidente, foi eleito para a Prefeitura da cidade em primeiro turno, com 60.418 votos (50,05% do total). Além da dona do bordel, elegeu ao menos outros três vereadores do PL, partido de Jair Bolsonaro, e outros dois do PT, partido do presidente Lula.

A Câmara Municipal de Dourados passou por uma renovação nessas eleições, com uma mudança de mais da metade do quadro de vereadores. Dos 21 parlamentares da casa, 10 foram reeleitos e 11 novos vão ocupar cadeiras.