Call of Duty: Black Ops 6 e Sonic são destaques nos lançamentos da semana

Call of Duty: Black Ops 6 e Sonic X Shadow Generations são os destaques nos lançamentos da semana que tiveram o aguardado novo capítulo da saga Black Ops da série de tiro da Activision Blizzard e a remasterização do clássico game comemorativo de 20 anos do mascote da SEGA. Eles foram acompanhados ainda pelo simulador de fazenda mágico Fae Farm, o remake em 3D do clássico RPG Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, uma versão expandida da coletânea Atari 50: The Anniversary Celebration e mais. Confira todos os detalhes sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e as plataformas nas quais estão disponíveis.