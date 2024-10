Caminhoneiro morre em trágico acidente na BR-364, causando bloqueio e comoção

Um trágico acidente na BR-364 na manhã da última terça-feira (22), entre as cidades de Ji-Paraná e Presidente Médici, resultou na morte de um caminhoneiro e provocou um grande congestionamento na rodovia. O incidente envolveu um caminhão que transportava baterias automotivas, o qual perdeu o controle, capotou e ficou com as rodas para cima.

O motorista, identificado como Adeildo da Tudor, não conseguiu escapar e ficou preso sob o veículo, falecendo no local. A ocorrência causou uma paralisação significativa na via, e o trânsito permaneceu interrompido por várias horas, prejudicando o fluxo de veículos na região.

Equipes de socorro e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas rapidamente, mas não houve tempo para resgate com vida. A perícia foi chamada para apurar as possíveis causas do acidente, e o trecho afetado foi interditado temporariamente para garantir a segurança e possibilitar a remoção do caminhão.

Nas redes sociais, colegas de estrada e amigos do caminhoneiro lamentaram sua morte, destacando a importância de Adeildo na comunidade de motoristas. As investigações para esclarecer os motivos do acidente ainda estão em andamento.

Veja o vídeo: